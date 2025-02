Ilha da Tentação: conheça o reality que testa a fidelidade de casais

Ilha da Tentação: versão brasileira é apresentada por Flávia Alessandra e Otaviano Costa / Crédito: Divulgação

“Ilha da Tentação” é um formato de reality show que está ganhando notoriedade nas redes sociais após um episódio de traição na versão espanhola do programa. A ideia consiste em colocar casais monogâmicos separados em casas recheadas de pessoas solteiras com objetivos de sedução.

Enquanto as dinâmicas do programa se desenvolvem, os casais podem "se vigiar" através de gravações do que acontece na outra casa. No fim, é preciso tomar a decisão de continuar juntos, terminar a relação ou até se preferem seguir a vida com alguém que conheceram na ilha. Você já conhecia a proposta?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ilha da Tentação: como surgiu? O primeiro episódio do reality foi transmitido em janeiro de 2001 nos Estados Unidos da América, com o título “Temptation Island”, originalmente. O formato foi exportado para outros países, com versões portuguesa, mexicana, espanhola, argentina, chilena e até brasileira.