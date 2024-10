11 azeites brasileiros estão entre os melhores do mundo; veja lista

11 marcas de azeite produzidos em fazendas brasileiras estão presentes em renomado guia mundial Crédito: Reprodução/ Freepik

A revista Flos Olei, primeiro e único guia dedicado ao azeite virgem extra a nível internacional, colocou 11 rótulos genuinamente brasileiros entre os melhores do mundo. Criado pelos críticos italianos Marco Oreggia e Laura Marinelli, o guia é uma espécie de atlas do azeite, com a análise das 500 melhores empresas selecionadas em 56 países. Duas marcas de azeite são proibidas pela Anvisa; SAIBA quais são

Na publicação, as produtoras são classificadas por meio de notas e só entram no ranking aquelas que obtêm uma nota acima de 80 pontos. Elas são realocadas conforme os critérios do guia, entre eles aroma e sabor.