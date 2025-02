Pesadelo na Cozinha: tudo sobre 4ª temporada do reality de Erick Jacquin

Pesadelo na Cozinha tem nova temporada com Erick Jacquin / Crédito: Divulgação/Band

O renomado chef Erick Jacquin retorna este mês com a aguardada quarta temporada de “Pesadelo na Cozinha”, reality show em que acompanha restaurantes à beira do colapso em busca de uma segunda chance. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Com sua abordagem firme e bem-humorada, Jacquin analisa a estrutura dos estabelecimentos, identifica falhas na gestão e propõe soluções para transformar os negócios.

As temporadas anteriores ganharam destaque nos últimos meses após streamers famosos como Casimiro e Brino assistirem os episódios com milhares de fãs ao vivo e publicarem trechos no YouTube. Veja tudo que sabe sobre a estreia.

Pesadelo na Cozinha: como será a 4ª temporada? O programa é uma versão brasileira do formato britânico Kitchen Nightmares. Segundo a sinopse oficial, nos novos episódios o chef Erick Jacquin ajudará 12 estabelecimentos que estão à beira da falência a se reerguerem. Cardápio ultrapassado, fregueses insatisfeitos, desorganização e falta de comprometimento dos funcionários são apenas alguns dos problemas a serem resolvidos. Assim como nas temporadas anteriores, os episódios prometem muita tensão para a equipe conseguir colocar tudo no lugar. “Vamos retornar com inúmeras novidades, descobrindo diversos restaurantes. Vai ser muito bom voltar a viver esse formato maravilhoso em que tentamos auxiliar e fazer o melhor para as pessoas e para essa profissão que é incrível”, afirmou Jacquin a Band.

Chef de Alto Nível: SAIBA tudo sobre reality com Ana Maria Braga Pesadelo na Cozinha: quando estreia a 4ª temporada? A nova temporada está prevista para ir ao ar dia 7 de fevereiro no streaming e dia 11 de fevereiro na TV aberta. Pesadelo na Cozinha: onde assistir a 4ª temporada? Os episódios serão exibidos todas as sextas-feiras, às 19h, na Max e no Discovery Home & Health.

Já na TV aberta eles vão ao ar às terças-feiras, 22h30, no canal da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal oficial no YouTube. LEIA MAIS | 5 lançamentos do Max em fevereiro de 2025 Pesadelo na Cozinha: participantes da 4ª temporada O Pesadelo na Cozinha volta após quatro anos de pausa e mais informações sobre os restaurantes da nova temporada devem ser divulgados apenas ao longo dos episódios. Veja alguns estabelecimentos já divulgados pela Band até o momento:

Tag Beer De food truck a hamburgueria, a TAG Beer reinventou seu modelo durante a pandemia, trazendo para um só ambiente os melhores drinks e pratos que fizeram sucesso nas ruas. Agora, o desafio é superar as dificuldades do trabalho em família e a falta de estrutura para aprimorar a qualidade e agilidade no atendimento Fornalha Inaugurado em 1987, o Restaurante Fornalha, uma tradicional cantina italiana e pizzaria, enfrenta os desafios de ter parado no tempo. Equipamentos antigos, falta de manutenção e acúmulo de sujeira colocaram o espaço em condições precárias. Tembi'u Restaurante de comida paraguaia, o Tembi'u é comandado por Dona Tereza. A proprietária pede ajuda a Erick Jacquin para melhorar o atendimento e o menu do estabelecimento.