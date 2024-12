Globo de Ouro 2025 revela indicados; veja onde assistir

Globo de Ouro 2025: onde assistir aos indicados?

As indicações serão anunciadas em uma transmissão ao vivo no site oficial da premiação e no canal da CBS News no YouTube:

Apostas para o Globo de Ouro 2025

Há vários filmes que devem ter uma boa chance de ganhar o prêmio principal. A lista inclui Anora, a história de uma stripper de Nova York que se apaixona pelo filho de um rico oligarca russo.