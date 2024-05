Cannes 2024: ‘Anora’ renova falência do sonho americano

Estrelado por Mikey Madison, novo filme do norte-mericano Sean Baker é uma comédia que sabe mascarar muito bem sua tragédia

Sean Baker se tornou badalado no meio cinéfilo quando lançou “Tangerine” em 2015, história extrovertida de um grupo de garotas de programa que ele resolveu filmar com as lentes de um iPhone.

Primeiramente alardeado por conta disso, o diretor marcou a experiência daquele ano porque a estética mais arranhada da imagem tinha tudo a ver com o tom de sua história, olhando para um subúrbio que se mantinha elétrico no carinho e na confusão em plena noite de Réveillon.

Na edição anterior em que participou de Cannes, Baker estreou “Red Rocket”, história de um ex-ator pornô que se viu decadente em meio a uma indústria que foi lhe expulsando à medida que foi ficando mais velho. A cena em que ele está fugindo pelado é a síntese de tudo: a comédia e a aflição de um cara que já não tem nada, mas insiste no sonho sem substância que a poderosa América do entretenimento lhe deu.