Foto de Fernanda Torres chega a mais de 1 mi de curtidas em menos de 24h

Registro em perfil do Oscar chamou a atenção dos brasileiros e colocou a atriz em destaque nos comentários e curtidas de fãs

O perfil oficial da Academia do Oscar no Instagram compartilhou na segunda-feira, 18, uma fotografia de Fernanda Torres durante o evento "Governors Awards". A publicação, que rendeu elogios dos fãs brasileiros, chegou a 1 milhão de curtidas em menos de 24 horas.

A brasileira também lidera o número de comentários, com 416 mil, e uma campanha para que chegasse ao milhão de curtidas na rede social foi assunto no Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga, nesta terça-feira, 19.

Em gravação direto do aeroporto de Los Angeles, a atriz aproveitou para compartilhar a sua alegria em saber que o filme “Ainda Estou Aqui” bateu 1 milhão de espectadores no Brasil.

O próprio perfil da Academia, responsável pela publicação, retribuiu o engajamento dos brasileiros com o comentário “She is mother” (“Ela é mãe”, em português). A sentença se refere a uma gíria adotada pela Geração Z para descrever mulheres poderosas e respeitadas.

O filme de Walter Salles, "Ainda Estou Aqui", foi inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens e Eunice. A obra traz os desafios da matriarca na criação de cinco filhos, seguindo o desaparecimento do marido, e sua luta contra o Alzheimer.

"Vai ser sobre como a minha família sofreu durante o período do Bolsonaro, que era nosso inimigo pessoal e nós nem sabíamos disso", disse Marcelo Rubens Paiva à coluna Painel das Letras, da Folha de S. Paulo. “Bolsonaro cuspiu no busto do meu pai, disse mentiras sobre ele ter participação na luta armada”, completa.