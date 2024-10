Mania de Você: quem é o vilão na trama da TV Globo?

Com tantos núcleos e acontecimentos acelerados nas últimas semanas, o público se pergunta quem é o grande vilão da trama. Confira quem fica com o papel

Com tantos núcleos e acontecimentos acelerados nas últimas semanas, o público se pergunta quem é o grande vilão da trama. Confira a seguir quem deve se destacar no papel até o fim da novela.

A novela das nove “ Mania de Você ” iniciou a trama com um grande vilão: Molina (Rodrigo Lombardi). No entanto, o destino o levou para um fim trágico quando ele foi morto por Mavi (Chay Suede).

Mavi herdou a personalidade do pai, Molina, e tem ficado com o posto de vilão da novela das nove. O hacker se tornou um homem influente, comprou propriedades e agora passa por cima de todos para conseguir o que quer.

Luma e seu desejo de se vingar de Mavi

Uma personagem pode tirar toda a fortuna de Mavi. Luma (Agatha Moreira) rouba o pen-drive de Mércia, mas ao invés de ajudar Rudá (Nicolas Prattes) a provar sua inocência na morte de Molina, ela opta por usar a prova contra Mavi.

A cozinheira também se alia com Mércia para impedir que o vilão se case com Viola (Gabz). Como parte do plano, a governanta chamará a cozinheira para ir morar com ela. A novidade deixa Mavi furioso.