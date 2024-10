Mania de Você: quem é Nahum e qual seu segredo na novela?

Um mistério do passado de Mércia vem a tona com a presença de Nahum na novela das nove e causará muitas reviravoltas em Mania de Você; confira

Além disso, ele e Moema (Ana Beatriz Nogueira) são amigos de longa data e têm uma história cercada de mistérios. Um deles envolve Mércia e causará muitas reviravoltas no folhetim.

Trabalhador e amoroso com o filho, sabe de todos os segredos da ex e do patrão dela. O personagem chega a confrontar Mavi quando descobre que o filho se envolveu nas farsas de Molina e Mércia.

‘Mania de Você’: Globo faz mudanças na trama para subir audiência; ENTENDA

Mania de Você: qual segredo de Nahum?

Mavi tem buscado mais informações sobre o passado de sua mãe por meio de Nahum. Um dos grandes segredos que o personagem guarda é sobre um outro filho que Mércia teve no passado. A vilã acredita que perdeu o bebê em um acidente doméstico, mas não foi isso que aconteceu.