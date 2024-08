Atleta do Brasil faz pedido de casamento após jogo nas Paralimpíadas

Visivelmente emocionado, Rogério ajoelhou-se no meio da quadra, levantou uma placa com os dizeres "Edwarda, aceita casar comigo?" e uma caixinha de anel. Duda, como é carinhosamente apelidada, acenou positivamente e com o coração aceitou o pedido.

Já Duda tem duas medalhas de bronze em seu histórico paralímpico, atuando pelo vôlei sentado - em 2016 no Rio e em Tóquio 2020.

Ela é atleta da Classe VS1 do vôlei e SL4 no badminton. Durante a gestação, o cordão umbilical de Edwarda enrolou em sua perna direita, o que impediu a formação do membro abaixo do joelho. Ela também não tem dois dedos do pé esquerdo.