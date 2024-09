Enquete Duelo Estrela da casa: votação atualizada; quem sai hoje, 27

O Super Duelo do Estrela da Casa será definido nesta sexta-feira, 27, entre Gael Vicci, Leidy e Nicole Louise. O trio disputa a permanência no reality e aguarda a votação do público no Gshow para estabelecer quem deve continuar.

O primeiro finalista do programa, Lucca, foi o responsável por indicar Gael e Nicole à berlinda. Em seguida, a dupla puxou Leidy Murilho e o Duelo entre os artistas começou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O participante menos votado deixará a competição e não se classifica para a final do programa. Veja abaixo a votação atualizada da enquete O POVO.