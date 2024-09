Rock in Rio: Katy Perry conversa com fãs e distribui pizza em hotel

Antes de show no Rock in Rio, Katy Perry conversa com fãs e distribui pizza para os presentes que a aguardavam na porta do hotel Crédito: Reprodução/Redes sociais

Atração principal do Rock in Rio desta sexta-feira, 20, a cantora Katy Perry tem protagonizado diversos momentos que vão ficar na memória dos fãs brasileiros. Tendo desembarcado no Rio de Janeiro no início da semana, a artista aproveitou para conhecer os fãs que a aguardavam na porta do hotel na noite de quinta-feira, 19. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Rock in Rio 2024: Will Smith esbanja simpatia em pocket show

Hospedada no Belmond Copacabana Palace, na Zona Sul da capital carioca, Katy desceu e foi conversar com o público que virou a madrugada na calçada do hotel de luxo. Katy Perry distribui pizza para fãs que aguardavam na portal de hotel Junto com sua equipe, a voz de “Firework”, “Wide Awake”, “Roar” e outros hits do pop distribuiu pizzas para os presentes e fez a diversão de quem acompanhava o momento. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

O show de Katy Perry no Rock in Rio 2024 está marcado para iniciar à meia-noite. Além da artista estadunidense, a programação desta sexta-feira, 20, terá shows de Cindy Lauper, Karol G, Gloria Gaynor e mais.

Rock in Rio 2024: programação e horários dos shows hoje, sexta (20/09)

Confira quais as atrações do dia 20 de setembro do Rock in Rio. Palco Mundo

16h40min - Ivete Sangalo



19 horas - Cyndi Lauper



21h20min - Karol G



0 horas - Katy Perry

Palco Sunset

15h30min - Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França



17h50min - Tyla



20h10min - Gloria Gaynor



22h45min - Iza

Palco New Dance Order

22 horas - Samhara



23h30min - Ashibah



1 horas - Curol x Barja



2h30min - Alison Wonderland

Palco Espaço Favela

16h30min - Brisa Flow



19 horas - Mc Dricka



21 horas - Pocah

Palco Global Village

15h30min - Juliana Linhares

17h30min - Carminho

19h15min - Angélique Kidjo

Palco Supernova

15 horas - Nina Fernandes



17 horas - Darumas



18h30min - N.I.N.A



20h30min - Cynthia Luz Rock in Rio 2024: como assistir ao vivo - online e grátis - ao festival Depois de sete anos transmitido apenas na TV paga pelo Multishow e no serviço de streaming Globoplay, o Rock in Rio volta a ganhar cobertura também na TV aberta.

A TV Globo será a emissora responsável por transmitir ao vivo as últimas apresentações do Palco Mundo, consideradas as principais atrações de cada dia. TV aberta: TV Globo TV fechada:

Multishow Streaming: Globoplay Rock in Rio 2024: programação dividida em dois períodos

Previsto para setembro deste ano, o festival de rock teve o cronograma de shows dividido em duas partes. A primeira delas acontece de 13 a 15 de setembro, enquanto a segunda, no período de 19 a 22 do mês.