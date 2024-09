Rock in Rio 24: em tratamento, Preta Gil assiste show dos Gilsons

Preta Gil assistiu o show dos Gilsons que foram convidados para cantar junto com o pagodeiro Ferrugem no Rock in Rio 2024

Visitando o Coke Studio, espaço da Coca-Cola que fornece experiências tecnológicas e culturais ao público no festival de música, a cantora estava no local com O Kanalha, cantor e seu namorado .

A cantora Preta Gil apareceu nesta quinta-feira, 19, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A artista, que está em novo tratamento contra o câncer , surpreendeu o público ao aproveitar os shows do Rock in Rio 2024 .

Pela primeira vez no Palco Sunset , o carioca Jheison Failde de Souza, o Ferrugem , colocou a galera do festival para dançar.

Composto por José Gil, Francisco Gil e João Gil, os Gilsons subiram ao palco e cantaram seus sucessos ora sozinhos, ora com o anfitrião do show.

Nome referência do sertanejo, os irmãos paulistas estão na programação de sábado, 21, do Rock in Rio e estão sofrendo críticas pelo estilo musical estar esse ano no evento.

Gilsons fazem participação no show do Ferrugem no Rock in Rio 2024 Crédito: Carol Kossling/O POVO Gilsons fazem participação no show do Ferrugem no Rock in Rio 2024 Crédito: Carol Kossling/O POVO Gilsons fazem participação no show do Ferrugem no Rock in Rio 2024 Crédito: Carol Kossling/O POVO

Outro hit que Ferrugem puxou com o público, mas dessa vez do samba, foi “Você me Vira a Cabeça (Me tira do Sério)” da Alcione. Ele homenageou a cantora com várias imagens projetadas nos telões do palco.

O artista carioca relembrou que há dois anos esteve no Palco Favela e esperava por esse momento. “Eu sempre acreditei no trabalho que eu faço e no pagode que me trouxe até aqui”, enaltecendo o ritmo.