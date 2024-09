Katy Perry fará participação especial no reality 'Estrela da Casa'

Katy Perry fará uma participação especial no reality show “Estrela da Casa” nesta quarta-feira, 18. A visita da cantora está prevista para acontecer durante o horário do almoço, com transmissão ao vivo da emissora a partir do meio-dia.

O anúncio foi feito pela apresentadora do reality show, Ana Clara, na noite desta terça-feira, 17, durante a edição do programa. "Antes de ensaiar para o show que ela vai fazer no Rock in Rio, ela vem visitar nossa casa, dar um alô para a galera. Vai ser na hora do almoço”, detalhou.



A cantora estadunidense desembarcou no Brasil nesta semana para sua apresentação no Rock in Rio, que acontece na próxima sexta-feira, 20, no Palco Mundo. Nas redes sociais, Boninho aproveitou o momento e lançou o convite à artista: