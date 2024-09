Rock in Rio 2024: Will Smith esbanja simpatia em pocket show

Vestindo um look vermelho, que lembrava o seriado "Um Maluco no Pedaço" , o artista já chegou falando um português com sotaque estrangeiro que agradou o público da noite.

Último cantor a entrar no line up do Rock Rio deste ano , o ator e rapper americano Will Smith chegou animado ao festival e agitou o público que esperava por sua apresentação nesta quinta-feira, 19.

No repertório, o rapper cantou "Man in Black" e "Work of Art", suas faixas mais conhecidas. Além de agitar a apresentação gritando "Rio" ao longo de todo o show, enquanto segurarava a bandeira do Brasil empunhada.

Ele também fez alusão à canção "Madalena", de Carlinhos Brown e Sérgio Mendes, cantando-a em português.

Will Smith fez seu show emendando uma música com outra, e incluiu os hits "Gettin' Jiggy wit It" e "Miami", com o título trocado por "Rio". Essas foram as duas mais cantadas pelo público.