Preta Gil recebe massagem e beijo no pé do ex, Caio Blat; veja

No vídeo, publicado nos stories do Instagram, a Preta elogia o ator: “ O melhor massagista que tem . Ele vem aqui e fica fazendo massagem no meu pé”. Após o comentário, Blat beijou o pé da cantora duas vezes.

Registros compartilhados nas redes sociais de Preta Gil neste domingo, 1º, mostram o momento em que Caio Blat , seu ex-namorado e amigo, faz uma massagem no pé da cantora. Além da massagem, ele também aparece dando um beijo no pé da filha de Gilberto Gil.

Além dos dois artistas, o DJ Zé Pedro, também amigo da cantora, estava presente no encontro. Em seu perfil na rede social, o ator compartilhou uma foto no feed dos três. “Amores da vida toda, combo especial de domingo: ‘How deep is your love?’”, escreveu na legenda.

Peta Gil retoma tratamento contra câncer

Em agosto, Preta Gil precisou retomar o tratamento contra o câncer, após uma recidiva da doença. Em janeiro de 2023, ela havia sido diagnosticada com a um câncer no intestino, mas encerrou o tratamento em dezembro do mesmo ano.

No dia 22 de agosto, no entanto, a cantora compartilhou com seus seguidores que estava recomeçando o tratamento.