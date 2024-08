Preta Gil diz que usa fralda por não ter ‘comando do corpo’

Durante o "Programa do Bial", Preta Gil detalhou que tem incontinência fecal e usa fralda devido a falta de controle no intestino

Exibido na noite de terça-feira, 27, o “Programa do Bial” contou com a participação da cantora Preta Gil. Gravado antes do novo diagnóstico que revelou o retorno do câncer em quatro locais no corpo, a artista detalhou os desafios que têm passado desde a cirurgia da retirada do tumor em agosto de 2023.

“Parece um pesadelo, que não está acontecendo com você, mas, ao mesmo tempo, está. As decisões estavam nas minhas mãos, mas em um estado de vulnerabilidade total, porque não sabia o que iria acontecer”, recordou a artista no programa apresentado por Pedro Bial na Globo.

Com 50 anos de idade, Preta revelou que sua “parte digestiva é toda diferente” e que faz uso de fraldas. “Eu ainda passo por coisas muito delicadas. Tenho incontinência fecal, ainda uso fralda. A reabilitação é longa até eu conseguir retomar o comando do meu corpo. É muita fisioterapia pélvica”.