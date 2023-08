Caio Blat anuncia saída da Globo após 25 anos de contrato

O ator Caio Blat anunciou sua saída da TV Globo após 25 anos de contrato com a emissora

Depois de 25 anos de contrato com a TV Globo, o ator Caio Blat, 43, anunciou sua saída da emissora. O artista divulgou a informação em seu perfil no Instagram na última quarta-feira, 3. Na publicação, ele demonstra gratidão pelo período no qual trabalhou na empresa e manifestou a sensação de “dever cumprido”.

Blat também ressaltou os projetos realizados na emissora e as amizades feitas ao longo desse período: “Guardarei para sempre muitas lembranças lindas e muitos amigos queridos. Dá para ver, ao longo dos mais de 26 projetos realizados, meu amadurecimento e crescimento profissional. Ao mesmo tempo, sempre tive enorme liberdade para atuar no cinema e nos palcos”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com um vídeo, ele relembrou atuações em obras marcantes, como “Retrato de Mulher” (1993), “Chiquinha Gonzaga (1999), “Da Cor do Pecado” (2004), “Sinhá Moça” (2006), “Caminho das Índias” (2009), “Morde e Assopra” (2011), “Joia Rara” (2013), “Império” (2014), “Deus Salve o Rei” e “Mar do Sertão” (2022).

Leia Mais Giovanna Lancellotti revela ter sofrido assédio em novela da Globo

Ator da Globo é exposto após mandar mensagem para ex-BBB; entenda

Ex-atores da Globo estão no elenco de novela da HBO Max

Caio Blat também anunciou sua partida para um projeto na HBO com “amigos feito na Globo”, como Mônica Albuquerque, Maria Médicis e Camila Pitanga. Apesar da despedida, o ator afirmou que ainda tem projetos para lançar na Globo, como “Grande Sertão: Veredas”. Ele também manifestou o desejo de voltar um dia à emissora.

“A qualquer momento espero estar de volta ao lugar onde cresci e aprendi tanto. Agradeço, por fim, a você, público que sempre me acompanhou e prestigiou. Estaremos sempre juntos. Tenho muitos projetos na mente e no coração. Aguardem”, finalizou.