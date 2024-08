Preta Gil revela que câncer voltou em quatro lugares diferentes

Cantora atualizou quadro de saúde em vídeo no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram pretagil

A cantora Preta Gil, de 50 anos, que já havia sido diagnosticada com câncer no intestino no ano passado, revelou que a doença retornou em quatro lugares diferentes. Na postagem realizada neste domingo, 25, a cantora, que está internada desde a última semana por conta do retorno do tratamento oncológico, explicou a situação aos fãs. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No vídeo, a filha do cantor Gilberto Gil relembra o tratamento do passado e também o período de remissão.

"No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou a quimioterapia. O primeiro ciclo acabou hoje, sigo no hospital mais 24 horas em observação, vou para casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital, ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer. Espero que vocês continuem rezando por mim". Apoio de família e amigos Após a publicação, Preta Gil recebeu apoio de diversas personalidades. A deputada federal Erika Hilton disse: "segue firme, Pretinha. Você já venceu". A jornalista Fernanda Gentil também prestou apoio à cantora: "BORA PRETA MAIS JUNTOS DO QUE NUNCA!!!!".