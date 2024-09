Adele diz que fará pausa 'longa' na carreira: 'Preciso descansar'

“Eu ainda tenho 10 shows depois deste, de volta à minha residência [em Las Vegas], porque eu fiquei mal no início do ano e eles foram adiados. Este era para ser meu último show e eu estou feliz que não seja. Eu tenho exatamente cinco semanas de shows. Depois disso, eu não vou ver vocês por um período incrivelmente longo", falou a cantora.

Após três anos em uma sequência de shows, Adele disse que vai guardar no coração as últimas apresentações. Segundo o portal TMZ, a cantora ainda tem uma série de shows confirmados em Las Vegas, nos Estados Unidos, que acontecerão entre os dias 25 de outubro e 23 de novembro.

No dia 14 de julho deste ano ela já havia falado sobre dar uma “grande pausa” na carreira musical em entrevista à emissora alemã ZDF no último domingo.



Adele é mãe de Angelo, de 12 anos. Recentemente, a compositora deu a entender que está noiva do empresário Rich Paul ao responder um fã que a “pediu” em casamento em um show. "Não posso me casar com você porque já vou me casar".