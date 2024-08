Olivia Rodrigo no Brasil? Cantora pode estar no Lollapalooza 25

Ainda sem confirmação por parte do evento, os nomes dos artistas surgiram após a divulgação nas redes sociais de um possível lista com a programação do Lolla Brasil 2025.

Marcado para acontecer no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de março do próximo ano, o festival de música deve ter entre os artistas headliners – aqueles considerados principais e que encerram os dias dos shows – Justin Timberlake , Alanis Morissette e Shawn Mendes, além de Olivia.

Uma das novas vozes do pop internacional atual, Olivia Rodrigo pode vir para o Brasil em breve. Sucesso nas redes sociais e nas plataformas de streaming, a artista estadunidense está sendo cotada como uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil 2025 .

Em postagens publicadas no seu perfil do X (antigo Twitter) nesta sexta-feira, 30, o colunista acrescenta que “mais informações” devem ser divulgadas em breve.

Os rumores ganharam força com o anúncio do jornalista de entretenimento José Norberto Flesch de que Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Alanis Morissette vem ao Brasil para shows entre os meses de março e abril.

No início de agosto, Flesch também anunciou a vinda do Pearl Jam para show no Brasil no mesmo período do Lollapalooza 2025.

A lista oficial com a programação completa do Lollapalooza Brasil 2025 está prevista para ser revelada no dia 3 de setembro nas redes sociais do festival de música.