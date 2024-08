Antônia Fontenelle é condenada a três anos de prisão no caso Klara Castanho

A influenciadora e youtuber Antônia Fontenelle foi condenada a três anos e três meses de prisão em regime semiaberto por expor a gravidez da atriz Klara Castanho.

Antônia contrariou a decisão da atriz de tornar pública a gestação, que aconteceu após ela ter sofrido um abuso sexual e, por isso, decidido entregar o bebê para a adoção.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo as informações apuradas pela coluna de Daniel Nacimento, do jornal O Dia, Klara Castanho ingressou com a ação criminal que teve um desfecho desfavorável para a youtuber. Além da condenação de prisão em regime semiaberto, a juíza teria determinado multa.