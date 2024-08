José Inocêncio morre em Renascer? Relembre final do protagonista

Interpretado há 31 anos por Antônio Fagundes, Inocêncio sofreu muito no final da novela, assim como deve ser no remake. Relembre o que aconteceu em 1993

"Renascer" se encaminha para os últimos capítulos e o final de José Inocêncio (Marcos Palmeira) deve acontecer de forma semelhante ao da versão original. O personagem fica à beira da morte após passar pela terceira tocaia prevista por Inácia (Edvana Carvalho).

Muitas reviravoltas selam seu destino na última semana do folhetim. Veja a seguir o que aconteceu com o protagonista em 1993 e o que deve se repetir no remake.

Renascer: o que aconteceu com José Inocêncio em 1993?

Interpretado há 31 anos por Antônio Fagundes, Inocêncio levou quatro tiros, que não foram fatais, mas o deixaram na cadeira de rodas. O autor dos disparos foi seu grande inimigo, o coronel Teodoro (Herson Capri), que atualmente é Egídio (Vladimir Brichta).