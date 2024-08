De 1993 ao remake: o que muda no final de Renascer?

A presença de Lilith (Lucy Ramos), e de outros personagens inéditos na trama já dão indícios de como se encaixam os últimos capítulos da novela. Veja a seguir o que muda no final de "Renascer" e o que se repete.

A novela " Renascer " se encaminha para os capítulos finais e seu último episódio está marcado para ir ao ar em 6 de setembro. O autor da nova versão, Bruno Luperi , tem alterado bastante o original. Vários personagens do remake não terão os mesmos desfechos de 1993.

Na versão de 1993, Joana se envolveu com Lívio, que era um padre na época, após a morte de Tião.

Agora, ao se unir ao movimento sem-terra, o personagem adquiriu um novo motivo para viver. Joana (Alice Carvalho) optou por ficar ao lado do marido nesta empreitada e os dois são protegidos por Damião (Xamã).

Renascer: final de Bento e Ritinha

Uma troca de casais também aconteceu no remake. Agora, o remake trouxe Kika (Juliana Araújo) de volta e ela se reaproxima do ex-namorado, Bento (Marcello Melo Jr). A partir daí Ritinha (Mell Muzzillo) deve fazer par romântico com Eriberto (Pedro Neschling).

Renascer: final de Lilith e Zinha

A história de Zinha (Samantha Jones) já foi uma grande novidade, pois a garota era um personagem masculino na primeira edição da novela, passou o tempo todo tentando descobrir sua sexualidade.