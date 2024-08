Yuri Lima volta a visitar Iza em reta final da gestação; entenda

Após término polêmico com a cantora, o jogador agora mantém convívio com Iza para auxiliá-la durante o oitavo mês de gravidez

Os rumores de que o atleta Yuri Lima voltou a frequentar a casa de Iza em seus últimos meses de gestação foram confirmados pela assessoria da cantora nesta segunda-feira, 5, mas os representantes reafirmaram que o antigo casal mantém sua separação.

Os motivos para as visitas do jogador estão relacionadas com o acompanhamento da ex-namorada, que entra em seu oitavo mês de gestação. A informação foi apresentada ao jornalista Léo Dias, responsável por alertar a cantora sobre as traições de Yuri.

"Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, relatou nota da assessoria.