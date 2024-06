Mansão de três andares do rapper Orochi é inspirada em GTA; veja

Nas redes sociais, o rapper Orochi ostenta, além de carros de luxo e joias, sua mansão no Rio de Janeiro, inspirada no jogo GTA.

Situada no Joá, zona oeste do Rio de Janeiro, a casa do rapper de 25 anos de idade foi inspirada esteticamente na linha de jogos Grand Theft Auto (GTA). Com 900 m², a mansão conta com três andares, além de área com piscina e vista aberta para o mar.

A casa do cantor, dono de hits como “Amor de Fim de Noite”, “Mesma História” e “Poesia acústica #6 Era uma Vez”, se situa próxima à residência de outros famosos, como Cauã Reymond.