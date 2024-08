Renascer: quem era Sandra na versão de 1993? Personagem teve bebê

Após perder a filha no remake, Sandra aceitou a proposta do pai de assumir uma parte das terras, mas isso não ocorreu em 1993. Veja o que aconteceu

A filha de Egídio (Vladimir Brichta) segue tentando superar o passado e se reconciliar com seu grande amor. Veja a seguir quem deu vida à personagem na primeira versão e o que esperar para Sandra no remake.

O destino de Sandra (Giullia Buscacio) tem passado por algumas modificações no remake de Renascer . Em 1993, a personagem deu à luz a sua filha com João Pedro e teve um final feliz antes que a novela chegasse ao fim.

Com o nascimento da filha se aproximando, Sandra decidiu viajar para Salvador no intuito de afastar o João Pedro de Mariana. Ela acabou não se envolvendo nos negócios do pai.

Tudo ocorreu bem na gravidez, diferente do remake, que a moça perdeu a criança que estava esperando após uma série de conflitos envolvendo João Pedro. Na versão original, o casal permaneceu junto desde o casamento e chamou a filha de Maria Santa.

