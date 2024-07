Renascer: Damião se alia a Egídio e faz alerta para José Inocêncio

Damião (Xamã) começa a trabalhar na fazenda de Egídio (Vladimir Brichta) nos próximos capítulos de Renascer. O vilão se orgulha por tirar um dos homens de confiança do lado do rival.

Porém, ao contrário do que todos pensam, Damião manterá lealdade com José Inocêncio (Marcos Palmeira). O jagunço faz um alerta para o ex-patrão e teme o que possa acontecer no futuro.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)