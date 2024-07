Duda Beat leva marmita para café da manhã com Ana Maria Braga; entenda

Na manhã desta quinta-feira, 18, Duda Beat compareceu ao programa Mais Você, de Ana Maria Braga. A apresentadora assegurou que a cantora aproveitasse cada guloseima disponível no café da manhã oferecido no programa.

Essa atitude foi uma resposta à última aparição de Duda no programa. O episódio aconteceu no dia em que ela estava acompanhando Luísa Sonza, justamente quando a gaúcha decidiu anunciar o fim do namoro, devido a uma traição, com Chico Moedas.

