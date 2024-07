Festival de Quadrilhas de Uruoca recebe Luíza Sonza e Joelma

Uruoca realiza o 20° Festival de Quadrilhas do município com 7 dias de evento reunindo nomes nacionais e regionais

O Festival de Quadrilhas de Uruoca, em comemoração aos 20 anos de evento, realiza programação de sete dias reunindo artistas locais e nacionais. A festividade acontece entre os dias 8 e 14 deste mês na Praça de Eventos, região do centro da cidade que fica a 310,3 km da Capital.



A programação é gratuita e conta com as apresentações de 20 quadrilhas juninas, shows de grupos infantis, concursos de gastronomia e 12 atrações musicais. Entre os cantores confirmados estão Luísa Sonza, Joelma, Mari Fernandez, Forró do Real, Forrozão Tropykália, entre outros.

Os primeiros dias do evento recebem atrações culturais regionais selecionadas previamente por um edital. Na quinta-feira,11, o festival de quadrilhas inicia com grupos de diversas cidades do Ceará. A partir de sexta-feira, 12, intercalam os horários de programação com os cantores.