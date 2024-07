Adele anuncia pausa e diz não ter novos projetos musicais

As férias do trabalho devem incluir, inclusive, apresentações na residência de shows da cantora.

Adele se apresenta em residência de shows

A cantora se apresenta na residência de shows Weekends With Adele, em Las Vegas, nos Estados Unidos, desde 2022. Segundo o jornal britânico, The Guardian, Adele deve finalizar a temporada de shows no espaço em 23 de novembro.

Adele ainda vai passar por Munique, onde realizará apresentações durante um período de cinco semanas.

O último álbum da cantora foi “30”, lançado em novembro de 2021, sendo na época o álbum mais vendido nos Estados Unidos depois de um dia do lançamento.

O disco reúne os hits “Oh My God”, “Easy on Me”, “To Be Loved” e “Love is a Game”, entre outros.