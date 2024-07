Yuri Lima mantém fotos com Iza em rede social

Uma semana após o término do relacionamento com Iza, o volante Yuri Lima ainda mantém registros do agora ex-casal nas redes sociais. As fotos estão presentes na conta do jogador do Mirassol em seu perfil no Instagram. Já a cantora apagou as imagens junto ao pai de Nala.

Yuri e Iza colocaram um ponto final na relação que durava mais de um ano – Foto: Reprodução/Instagram

A decisão parece refletir um desejo do jogador em buscar uma reconciliação com Iza. Yuri, inclusive, tentou contato com a cantora após a divulgação da traição, mas não obteve êxito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já em seu trabalho, o volante precisa conviver com brincadeiras feitas por torcedores adversários, como aconteceu contra a Ponte Preta, pela Série B. Mesmo sem estar relacionado para o jogo, Yuri foi alvo quando o sistema de som do Moisés Lucarelli tocou “Pesadão”, hit da sua ex-namorada.