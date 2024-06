Namoro na TV retorna ao SBT com busca pelo pretendente perfeito

O quadro de relacionamento 'Namoro na TV' estreia neste domingo durante o Programa Silvio Santos, do SBT

O SBT está com novidades na programação de domingo. Com a saída de Eliana – que comandava um programa dominical na emissora de Silvio Santos e agora é contratada pela Globo –, o SBT divulgou atualizações na grade de programas.

'Namoro na TV' estreia neste domingo no Programa Silvio Santos, do SBT

Considerado principal programa de auditório do SBT, o “Programa Silvio Santos” terá mudanças em seus quadros de entretenimento.

Um dos destaques, é o retorno do “Namoro na TV”, quadro que foi de grande sucesso entre os anos de 1979 e 1988.

Com a proposta de unir casais, o quadro volta ao programa dominical com modificações que vão favorecer na busca do pretendente perfeito.