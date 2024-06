Eliana participa do Dança dos Famosos ao lado de Ana Maria Braga

Recém contratada da Rede Globo, a apresentadora Eliana vai integrar o júri artístico na final da Dança dos Famosos 2024, que vai ao ar no dia sete de julho no programa Domingão com o Hulk. Lucy Alves, Amaury Lorenzo, Tati Machado e Bárbara Reis se enfrentam na semifinal no próximo domingo, 30.

Na atração, Eliana também vai receber uma homenagem e estará ao lado de Ana Maria Braga, que ao saber do anúncio de sua contratação mandou uma mensagem para a ex-SBT no Instagram. "Que linda! Bem-vinda. Amei essa notícia. Vou te ligar. Já vou preparar a mesa", disse na publicação.

