Marcello Antony aposta na carreira de corretor de imóveis de luxo

Morando há sete anos em Portugal, Marcello atuou nas novelas "Morangos com Açúcar" (2023) e "Valor da Vida" (2018). Neste ano, deu início ao trabalho de consultor em uma famosa agência de imóveis de luxo no mundo.

No Instagram, Antony alterou a biografia do seu perfil, colocando o contato profissional como corretor, mas não retirou as informações para trabalhos como ator.

Ex-ator brasileiro celebra carreira como corretor de imóveis de luxo

Em vídeo publicado na rede social, o brasileiro se mostrou animado com a nova carreira: "É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito".

Já no perfil do Instagram da empresa de Portugal, foi compartilhado uma foto de Marcello no qual celebravam a parceria. Além da animação do novo corretor, a empresa destacou o fato de ter um ex-ator da Rede Globo integrando a equipe.

"Com uma carreira celebrada como ator renomado, Marcello Antony traz para o setor imobiliário a mesma paixão e excelência que marcaram sua trajetória pelo cinema, teatro e televisão”, afirma a legenda.

A postagem frisa como as habilidades de ator podem ajudar no novo cargo. “Transitando de uma ilustre carreira artística, Marcello canaliza agora o seu carisma e capacidade de comunicação para a arte de conectar pessoas com as suas propriedades de sonho em Portugal", conclui.