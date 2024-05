Marina Ruy Barbosa rompe com Globo e rejeita papel em novela

Marina Ruy Barbosa encerra contrato com Globo após 20 anos e rejeita papel em nova novela; atriz estreou na emissora em 2003

Marina soma 17 projetos com a empresa desde da sua estreia em " Sabor da Paixão" (2003) . Também apresentou a " TV Globinho" (2000-2015) e realizou participações na programação da emissora.

A atriz não quis manter o vínculo exclusivo com a Globo , que vence ao final de maio. Mesmo ela tendo liberdade para escolher os seus trabalhos, a carioca decidiu que quer mais qualidade de vida.

Após 20 anos trabalhando na Rede Globo, Marina Ruy Barbosa decidiu finalizar o contrato com a emissora. Para não perder a ruiva, a empresa ofereceu a ela um papel importante no remake de " Vale Tudo ", novela que celebrará os 60 anos da casa.

Após diversos trabalhos na Globo, foi em 2014 que a atriz atingiu novos resultados com a novela "Império" (2014). Ela deu vida a Maria Isis, primeira personagem mais adulta da intérprete. Sua última estreia em produções da casa foi em "Fuzuê" (2023).

Marina Ruy Barbosa mira nas produções do streaming

Com 42 milhões de seguidores no Instagram, a ruiva recebe um salário de cerca de R$ 350 mil e cachês em torno de R$ 500 mil. Atualmente, aos 28 anos, ela percebeu que não precisa atuar em papeis que não são do agrado dela.