Especial com elenco de A Viagem é cancelado após impasse no cachê

Um especial com elenco da novela "A Viagem" (1994) foi cancelado após um impasse entre a produção e os atores em relação ao valor do cachê

Um especial com elenco de “A Viagem”, versão de 1994, estava sendo organizado pela Rede Globo, reunindo os principais nomes do elenco para a celebração dos 30 anos da exibição. O encontro, no entanto, precisou ser descartado após um impasse entre os atores e a emissora em relação ao cachê.

De acordo com Valmir Moratelli, colunista da revista Veja, atores do elenco como Christiane Torloni, Antonio Fagundes e Guilherme Fontes foram convidados para participarem de graça no especial. A proposta não foi aceita pelos artistas.

