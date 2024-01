Após viralizar, ex-Malhação ganha mais de 220 mil seguidores

Após viralizar nas redes sociais vendendo cervejas nas ruas do Rio de Janeiro, o ex-ator global Daniel Erthal declarou não ter vergonha de sua ocupação e comemorou os mais de 220 mil seguidores conquistados após a repercussão na quarta-feira, 3.

De acordo com a Revista “Quem”, o ator tem uma licença provisória para trabalhar com venda de bebidas no Carnaval do Rio de Janeiro este ano e está em processo para uma licença definitiva na praia de Copacabana.

"Bombar de venda? Não era minha expectativa. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo depois do meu vídeo viralizar. Isso é muito doido", comemorou o artista, que já passa de 300 mil seguidores no Instagram.