Renascer: Mariana chora ao saber que João Pedro e Sandra irão casar

João pede Sandra em casamento para criar o bebê e formar uma família. No entanto, Mariana não fica nada feliz com a notícia. Confira o que acontece na novela das 21h

Ele sugere que os dois se casem e criem a criança juntos como uma família. No entanto, alguém não fica nada feliz com a notícia.

Nos capítulos mais recentes de Renascer , Sandra (Giullia Buscacio) revelou a João Pedro (Juan Paiva) que está grávida. Porém, a moça se decepciona com a reação do rapaz. Agora, ele tentará se redimir e a chama para conversar.

Ainda sem acreditar nas palavras do rapaz, ela pergunta onde Mariana vai entrar na história, mas o rapaz afirma que não sente mais nada pela madrasta e faz finalmente o pedido: "Quero sabê se você num qué se casá mais eu".

Sandra acaba aceitando e eles se beijam para comemorar a nova fase.

LEIA TAMBÉM | Qual o final de Mariana após se casar com Inocêncio em Renascer?

Renascer: Mariana chora ao saber do casamento de João Pedro



Feliz com o noivado, ele vai contar a novidade ao seu pai. Porém, além de não aceitar bem a notícia que o caçula será pai de uma criança com sangue de Egídio (Vladimir Brichta), José Inocêncio desaprova o casamento.

Eles discutem e João Pedro afirma que não vai mudar a decisão. Mariana ouve toda a conversa dos dois e vai para o quarto chorar com a notícia.

O casamento com Inocêncio começou a desandar após ele seguir com a sua obsessão com Maria Santa (Duda Santos). Desde então, Mariana apresenta um conflito interno entre a atração por João Pedro e a paixão por José Inocêncio. O fazendeiro já havia notado que ela tem ciúme do caçula com Sandra.