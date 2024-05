Renascer: José Inocêncio se irrita ao saber que João Pedro será pai

João Pedro sabe que o coronel não aceitará bem a notícia, e ele está certo. Seu pai fica furioso, pois o jovem também pretende se casar com a filha do seu inimigo. Confira o que irá acontecer nos próximos capítulos.

Após saber sobre a gravidez, João Pedro volta para casa preocupado E precisa comunicar ao seu pai. Ele demora a entrar no assunto e pergunta se José Inocêncio lembra que ele e Sandra andaram dormindo juntos. Já esperando o que o caçula tem a dizer, o coronel não quer acreditar na notícia.

Renascer: José Inocêncio repreende João pedro, mas mudará de ideia

Ofendido com o que seu pai disse, João ressalta que engravidou Sandra não por querer, e José Inocêncio completa: "Foi porque é burro! Mas uma burrada dessa só podia tê partido dum bocó como você, João! Só mesmo um trôxa feito você pra me caí nessa tocaia”.

No entanto, é questão de tempo até o coronel aceitar a novidade. Na versão original, Sandra e João Pedro são pais de uma menina que será chamada de Maria Santa, em homenagem à avó.

Se o remake seguir o roteiro original, isso irá amolecer o coração do coronel e ele será muito apegado à criança. Mas a pequena herdeira também receberá atenção de seu outro avô: Egídio.

Renascer: Egídio comemora casamento entre Sandra e João pedro



Assim como o rival, Egídio também não gostará inicialmente da notícia. Ele fica revoltado com a situação, mas enxerga na criança e na relação dos dois, uma forma de conquistar as terras do seu adversário.