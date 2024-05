A Grande Conquista: madrugada tem formação de zona de risco e brigas

Brenno chama vileiras de tendenciosas Crédito: Reprodução/Record TV

A madrugada em 'A Grande Conquista 2' foi marcada por desentendimentos na vila após a formação da segunda zona de risco. Mas além dos conflitos, um clima de romance pintou na Casa Azul. Confira a seguir o que aconteceu.

A Grande Conquista: segunda zona de risco é formada

Com uma semana no ar, a segunda zona de risco do reality show da Record foi formada. Edlaine, Jaline e Luciano são os novos Donos das Casas e ao todo, 32 vileiros correm risco de serem eliminados do programa.

Do total,15 participantes se despedirão do programa e 17 serão salvos pelo público. Entre eles, os dois mais votados irão direto para a Mansão. Os participantes que estão na zona de risco são: Ana Paula Oliveira,

Anahí Rodrighero,

Andreia de Andrade,

Brenno Pavarini,

Bruno Canaan,

Carolina Roland,

Catia Paganote,

Cel,

Charles Daves,

Danilo Garcia,

Di Silva,

Fabricio Almeida,

Ingrid Caravellas,

João Pinto,

Jordana Guimarães,

Leonardo Saavedra,

Lippe Rodrigues,

Maizy Magalhães,

Márcia Barroz,

MC Jey Jey,

MC Mari,

Michael,

Nelsão Fênix,

Nemo,

Neuma Carolina,

Rita Assumpção,

Tatiane Melo,

Taty Pink,

Thay Sampaio,

Theo Black,

Uarzancler Zuckerman e

Ysani.

A Grande Conquista: Anahí e MC Mari discutem

Após completar a prova que definiu os novos Donos, Anahí teve uma discussão com MC Mari. A cantora alegou que foi ignorada quando tentou conversar com a criadora de conteúdo. Anahí, no entanto, não gostou da forma que foi tratada, pois no momento não queria conversar. MC Mari disparou que "O amor vai virar ódio" e Anahí sugeriu que as duas não conversassem mais.

A Grande Conquista: Brenno chama vileiras de tendenciosas

Brenno também entrou em uma confusão por conta de comida que acabou trazendo a pauta do machismo para a cozinha. O ator se irritou por ser chamado de machista e chamou Liziane de “fantoche da lacração”. Em outro momento, Michelle entrou na briga. “Mulheres que nem você que usam artifícios para desestabilizar um homem, mas não conseguem, pois eu tenho educação”, disparou Brenno para a vileira. Ele também reclamou com Dona Geni sobre não dividir a comida e afirmou que Liziane “precisa de tratamento psicológico”.