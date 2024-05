Enquete A Grande Conquista 2: como votar?

O reality "A Grande Conquista 2" da Record conta 100 participantes e promete desafios, votações do público e prêmio de 1 milhão de reais

Estreou nesta segunda-feira, 22, o novo reality da Rede Record, "A Grande Conquista 2". O programa tem como diferencial a diversificação de membros: durante a primeira fase, 100 participantes vão tentar cativar o público para conseguir estar entre os 20 nomes que continuarão no programa.

Apresentado por Rachel Sheherazade, o programa conta com um sistema de eliminações semanais. Na primeira fase, os 100 participantes se enfrentam em diversas provas com o intuito de evitar a "Zona de Risco" (equivalente ao Paredão no BBB).

