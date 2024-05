A Grande Conquista: PM é alvo de processo ao entrar no reality sem autorização

Fellipe Villas é policial e não teve autorização da corporação para participar do reality Crédito: Antonio Chahestian/Record TV

O policial militar Fellipe Villas é um dos participantes da nova temporada de A Grande Conquista, reality da rede Record, que estreou na última segunda, 22. O soldado pediu licença no trabalho para participar e foi negado. Mesmo assim, ele integra o elenco da competição. Agora, ele enfrenta processo da Polícia Militar do estado do Espírito Santo. Em março, Fellipe requisitou a licença para participar do programa e o pedido foi indeferido. A corporação abrirá um procedimento administrativo para apurar a situação, pois ele foi para o programa mesmo tendo a dispensa negada. Fellipe está na "zona de risco" do reality e pode ser eliminado nesta quinta-feira, 25.