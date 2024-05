Liziane Gutierrez em A Grande Conquista 2: quem é a participante?

Conhecida por se envolver em polêmicas, a influencer é uma das participantes do A Grande Conquista 2; ela também já participou de A Fazenda; conheça

Conhecida pela sua fama de polêmica, a influenciadora digital e modelo Liziane Gutierrez, de 38 anos de idade, já participou de outro reality show da Rede Record, A Fazenda, em 2021, e foi a primeira eliminada da edição.

A participante já chegou na "A Grande Conquista 2" criando intrigas e gerando polêmicas. Ela está confinada na casa laranja, com mais 44 pessoas. No primeiro dia de convivência, Gutierrez já brigou com outros jogadores, acusando de roubarem o seu travesseiro e o seu edredom.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Liziane Gutirrez em A Grande Conquista 2: como a influencer ficou famosa?

A influenciadora ganhou notoriedade em julho de 2021, após desacatar agentes da Vigilância Sanitária, durante a interrupção de uma festa clandestina, em São Paulo, na época da pandemia.