João Hadad em A Grande Conquista 2: quem é o participante?

Ele também já participou do Power Couple, da TV Record, em 2022, com a sua ex-noiva Luana Andrade, que faleceu em novembro de 2023 , após complicações de uma cirurgia estética.

Hadad ficou famoso após ser integrante na sexta temporada do “De Férias com o Ex”, reality da MTV. O seu comportamento foi muito criticado pelas mulheres da casa na época.

João Hadad em A Grande Conquista 2: estilo de vida do participante

Natural de Guarapari, no Espírito Santo, Hadad possui mais de um milhão de seguidores no Instagram. Lá, ele compartilha seu estilo de vida com os internautas: muitas viagens, corridas e cliques com amigos.

Ele também anunciou a sua participação no programa na rede social.

“Sempre fui movido a desafios na minha vida e esse é mais um daqueles que vou embarcar com sede de vencer, porque eu sei que por onde eu estiver a luz que me impulsiona e me guia estará também. E é com muita garra, fé e determinação que abraço mais essa oportunidade”, postou em seu Instagram, com a #TeamHadad.