Marcas de maquiagem e skincare de Kylie Jenner chegam ao Brasil em maio

As marcas de maquiagem e skincare da socialite estadunidense Kylie Jenner estará disponível no Brasil a partir de 10 de maio

Depois de anos de seu lançamento nos Estados Unidos, as marcas de maquiagem e skincare da socialite Kylie Jenner chegará ao Brasil a partir do dia 10 de maio. Os produtos estarão disponíveis por meio da Sephora.

“Ela é o momento - e está mais do que confirmada nas nossas prateleiras! Pode comemorar que Kylie Cosmetics e Kylie Skin, marcas-desejo da musa Kylie Jenner, desembarcam com exclusividade na Sephora Brasil”, anuncia a empresa em suas redes sociais.

“Você sabia que, quando o primeiro lip kit foi lançado antes mesmo da marca existir, ele esgotou em menos de um minuto? Então coloca na sua agenda: a Kylie Cosmetics chega na Sephora com exclusividade em maio”, afirma a publicação no perfil do Instagram.

Kylie Jenner deu seus primeiros passos como empresária há sete anos. No início, ela tinha divulgado somente três lip kits, que continham batom líquido. Surgiu, assim, a Kylie Cosmetics.

Em 2019, a socialite da família Kardashian também começou a vender produtos para a pele por meio da Kylie Skin. No portfólio, há conteúdos de beleza e de skincare.



