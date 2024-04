Timothée Chalamet será Bob Dylan em cinebiografia; veja imagens

Interpretando o ícone da música, Timothée foi visto recentemente nas ruas de Nova York, nos EUA, caracterizado como o novo personagem. Com um violão e trajando roupas que remetem à imagem de Dylan, o ator irá representar o músico no início da década de 1960 , quando teve início o seu sucesso mundial.

Considerado astro do cinema da atualidade, Timothée Chalamet está se preparando para seu próximo filme. Intitulado “A Complete Unknown”, o longa-metragem será uma biografia de Bob Dylan , principal referência do folk internacional.

A cinebiografia tem direção de James Mangold (“Ford vs Ferrari”) e roteiro de Jay Cocks (“Gangues de Nova York”). Além do protagonista de “Duna”, o elenco de “A Complete Unknown” também contará com a participação de Edward Norton, como Pete Seeger, Elle Fanning, como Sylvie Russo, e Boyd Holbrook, como Johnny Cash.

As filmagens devem encerrar no mês de maio deste ano. Ainda não há previsão do lançamento de “A Complete Unknown” nos cinemas.



Confira imagens de Timothée Chalamet como Bob Dylan:

Timothée Chalamet as Bob Dylan. pic.twitter.com/ahKk3XdW0F