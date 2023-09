Kylie Jenner exibe foto com Timothée Chalamet e confirma namoro

Kylie Jenner usa foto com Timothée Chalamet como plano de fundo do celular

A empresária Kylie Jenner comprovou, mais uma vez, o atual status do relacionamento dela com o ator Timothée Chalamet. Nesta terça-feira, 21, a influenciadora de 26 anos de idade esteve presente no desfile da Prada, ocorrido durante o Milan Fashion Week.

Na ocasião, a irmã mais nova do clã Kardashian posou para uma foto enquanto aguardava o início da apresentação. Na imagem, Kylie segura o celular e uma selfie do casal estampa a tela.



