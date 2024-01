Rodrigo Simas sobre ser bissexual: ‘Não é ficar em cima do muro’

Nesta terça,23, foi ao ar mais um episódio do programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, no canal GNT, e o convidado da vez foi o ator Rodrigo Simas. Uma das pautas debatidas no programa foram os conflitos internos que o artista passou até se identificar como bissexual e conseguir revelar isso publicamente.

O galã que faz parte da segunda fase do remake da novela "Renascer", falou sobre como foi essa descoberta e confessou que teve medo de ter sua carreira prejudicada.

