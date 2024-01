Ana Maria Braga fala em aposentadoria no Mais Você e Louro reage

Durante a exibição do programa Mais Você desta quinta-feira, 21, Ana Maria Braga comentou sobre fazer as contas para saber se já tem pontos suficientes para se aposentar. Louro Mané, o papagaio que a acompanha no programa rebateu, pedindo para ela “parar com isso”.

O momento foi durante uma conversa com Gil do Vigor. O economista fazia uma participação no programa para explicar as novas regras de aposentadoria.

