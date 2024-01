Fagner chama show de DJs de 'desastre' e Alok responde com vídeo

O material compartilhado inicia com o trecho da entrevista do artista cearense afirmando ficar "chocado com o numeroso público" para a apresentação de música eletrônica.

Após Fagner dizer ser um “desastre ambiental” uma plateia formada por 1 milhão de pessoas para assistir a apresentação de um DJ, Alok usou sua conta do Instagram nesta terça-feira, 19, para fazer responder o cantor de forma divertida com um vídeo.

Em seguida o apresentador do podcast em que o cearense participava, questiona se não “era para dançar”. A pergunta foi utilizada pelo DJ para iniciar remix de uma música com cenas de um show dele, aparentemente no Revéillon de Fortaleza.

Alok afirma admirar carreira de Fagner

As imagens seguintes mostram Alok, dizendo que o vídeo era uma brincadeira para “dar risada e levar as coisas com mais leveza”. “Quero dizer que sou um grande admirador do Fagner e eu sei que ele é um artista que contribuiu demais para expansão, a valorização da cultura nordestina através da sua música”, começou.

Ele continua, afirmando que, se consegue fazer eventos atualmente no Nordeste, é por causa do trabalho de artistas como Fagner que “abriram portas” para ele e outros que o sucederam.

Em seguida, Alok destaca a carreira artística do músico, citando os mais 36 álbuns já lançados e as mais de 20 milhões de cópias vendidas: “É uma lenda viva. Tá tudo bem se ele acha isso. Com certeza ele é muito mais talentoso musicalmente do que eu.”.

“Tenho outros talentos e tá tudo certo. Só tenho gratidão e admiração”, finalizou o DJ. Na legenda do vídeo, ele complementou o conteúdo: “Uma brincadeira saudável representando a comunidade e fazendo um convite para que conheçam melhor a nossa profissão. Máximo respeito ao Fagner”.